Etiopia: volo del Pam costretto ad atterraggio di emergenza, trasportava personale umanitario

- Un volo del Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (Unhas) gestito dal Programma alimentare mondiale (Pam) e operato dal partner di servizi aerei di lunga data, Abyssinia Air, è stato costretto a un atterraggio di fortuna nel pomeriggio di martedì 27 luglio mentre trasportava passeggeri tra Giggiga e Dire Daua, in Etiopia. L'aereo, afferma il Pam in una nota, trasportava quattro persone in totale: due membri di Medici senza frontiere (Msf) e due membri dell'equipaggio. Nessuno dei passeggeri ha subito lesioni gravi a causa dell'incidente e sono stati portati all'ospedale Dire Daua per ricevere un esame medico approfondito. La causa esatta dell'atterraggio forzato deve ancora essere determinata e Abyssinia Air, Pam e le autorità aeronautiche locali stanno effettuando un esercizio di verifica per chiarire i dettagli. (Com)