Lazio: operazione "stazioni sicure", due denunce e 1.452 persone controllate

- Due persone denunciate e 1.452 persone controllate; 156 bagagli ispezionati, 4 sanzioni amministrative elevate al regolamento della polizia ferroviaria e 10 servizi di vigilanza a bordo di 24 treni. Questi i risultati della IV giornata denominata "Stazioni Sicure", che si è svolta ieri con controlli straordinari, nelle principali stazioni laziali e a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza, con la partecipazione delle unità cinofile della Polizia di Stato antiesplosivo e antidroga per un controllo mirato di bagagli, dei depositi in stazione e dei passeggeri. L'operazione, che ha visto impegnati 162 operatori del Compartimento polizia ferroviaria per il Lazio, è stata disposta contemporaneamente in tutte le principali stazioni ferroviarie italiane dal servizio polizia ferroviaria, nell'ambito di un piano nazionale di controlli straordinari, allo scopo di contrastare le attività illecite e prevenire possibili azioni improntate all'illegalità. (segue) (Rer)