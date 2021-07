Lazio: operazione "stazioni sicure", due denunce e 1.452 persone controllate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sessantatre gli scali ferroviari presenziati dagli operatori della Polfer al fine di prevenire eventuali attività delittuose, ma anche comportamenti pericolosi, quali l'attraversamento binari, salita o discesa da convogli in movimento, indebita presenza sulla linea ferroviaria, attraversamento di passaggi a livello chiusi o in movimento, che sono spesso causa di incidenti ferroviari. In particolare, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia ferroviaria per il Lazio hanno denunciato in stato di libertà due cittadini italiani rispettivamente di 35 e 36 anni sorpresi ad imbrattare un convoglio ferroviario fermo nella stazione di Mandela. La sinergia operativa con il personale di protezione aziendale di Trenitalia ha consentito di sanzionare i due giovani writers e di sequestrare numerose bombolette spray impedendo così all'impresa ferroviaria di subire un danno economico. (Rer)