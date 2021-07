Decreto Cybersicurezza: Mulè, approvazione atto fondamentale per autonomia e sovranità Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera ha approvato il decreto che istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. "È un atto fondamentale per rendere l'Italia un Paese autonomo e sovrano da un punto di vista tecnologico e informatico, in grado di rispondere tempestivamente ad attacchi cyber sempre più frequenti e pericolosi per la sicurezza nazionale. Un risultato raggiunto con il lavoro di tutte le istituzioni coinvolte, tra cui il ministero della Difesa che avrà specifiche competenze in ambito di ricerca militare, raccordo con autorità sovranazionali come la Nato, formazione e futura costituzione della Cyber Defence Academy. Abbiamo posto un'altra pietra nella costruzione dell'architettura nazionale di difesa e sicurezza cibernetica". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè.(Com)