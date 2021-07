Regno Unito: parlamentari chiedono a governo di incontrare familiari vittime attentati Birmingham

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito dovrebbe incontrare le famiglie delle vittime degli attentati a due pub di Birmingham, avvenuti nel 1974, prima di chiudere il caso. Lo chiedono, in una lettera aperta nove parlamentari di Birmingham e il segretario ombra dell'Irlanda del Nord, Louise Haigh. Gli attentati, in cui 21 persone sono morte e 220 sono state ferite, sono stati commessi da un commando della "Provisional Ira". All'inizio di luglio, il segretario dell'Irlanda del Nord, Brandon Lewis, ha illustrato alla Camera dei Comuni i piani per l'introduzione di una prescrizione per i procedimenti giudiziari relativi ai cosiddetti "Troubles", i "disordini" generati dal conflitto nazionalista nordirlandese tra la fine degli anni Sessanta e la fine degli anni Novanta del secolo scorso. Tale prescrizione impedirebbe procedimenti legali contro "tutti gli incidenti relativi ai Troubles" e si ritiene che si applichi agli attacchi sulla terraferma del Regno Unito e Irlanda del Nord. (segue) (Rel)