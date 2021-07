Regno Unito: parlamentari chiedono a governo di incontrare familiari vittime attentati Birmingham (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I firmatari della lettera sostengono che questa misura "chiuderà la porta" alla "lunga e coraggiosa campagna per la giustizia" delle famiglie di chi è stato ucciso o ferito in quegli attentati. È "vergognoso" scrivono i dieci parlamentari, che alle famiglie "non sia stata concessa nemmeno la cortesia di base di un incontro per discutere i piani per concedere un'amnistia a coloro che hanno ucciso i loro cari". I parlamentari hanno invitato Lewis a incontrare "urgentemente" le famiglie delle persone uccise e ferite e spiegare perché il governo ha voluto "chiudere il libro sui loro casi". (Rel)