- “Dobbiamo sostenere l’azione del governo per il ritorno a scuola: dobbiamo avere la certezza che i nostri giovani possano tornare in presenza. Questa è la priorità di tutta la comunità nazionale”. Lo afferma il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, lasciando Montecitorio. “Mi aspetto dal governo che realizzi tutte le condizioni per il ritorno in presenza”, ha aggiunto. (Rin)