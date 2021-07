Milano: truffavano anziani con la scusa del parente in difficoltà, Polizia di stato e locale arrestano sette persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le telefonate venivano effettuate da utenze estere (Polonia e Germania, con prefisso 0049) e la vittima, anziana, veniva trattenuta al telefono per un lungo tempo, impedendole di verificare se quanto le era stato raccontato fosse vero. Indotta pertanto a raccogliere il denaro e i gioielli presenti in casa, la vittima li consegnava poi a un complice del truffatore - appostato sotto la sua abitazione - che le raccontava di essere in contatto con il parente in difficoltà (all'occorrenza facendo anche finta di telefonargli con toni rassicuranti). Una volta ritirati il denaro e/o i preziosi (o dopo aver accompagnato la vittima in banca o alle Poste), i truffatori si dileguavano, per poi attivarsi presso compro oro o terzi ricettatori, dove scambiavano parte del bottino con denaro contante. Grazie alle telecamere installate nei pressi dei condomini delle vittime, all'analisi dei tabulati telefonici, a pedinamenti effettuati anche con l'ausilio della Polizia Stradale e all'installazione di una videocamera nei pressi del "covo" dei truffatori a Rozzano, il personale della Sezione di Polizia giudiziaria è riuscito a individuare diversi componenti del gruppo che si serviva di "centralinisti" all'estero (che avevano il ruolo di scegliere i nominativi e di contattare le vittime per telefono) e di "esattori" in Italia (impiegati per recuperare il denaro e i preziosi dalle vittime). Le utenze estere utilizzate per le telefonate venivano poi dismesse dopo ogni truffa. Ai truffatori sono state inflitte sette condanne con pene fino ai tre anni e 4 mesi di reclusione. (Com)