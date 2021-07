Scuola: Salvini, bambini in classe senza distinzioni, vaccino per 12enni non utile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega chiede "il diritto per tutti i bimbi di entrare in classe senza distinzioni e senza esclusioni". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, intercettato dai cronisti. "Io sono per le libertà - ha aggiunto Salvini -. Io mi sono vaccinato, quindi non c'è il mondo diviso tra no vax e sì vax. Ma per me le libertà sono sacre, la libertà di stampa, la libertà educativa, la libertà d'impresa, la libertà di religione, la libertà di cura. Io invito tutti coloro che rischiano la vita a vaccinarsi, perché in quel caso il vaccino salva la vita, ma - ha sottolineato il leader della Lega - nessuno mi convincerà mai che obbligare i bambini di 12 anni sia una scelta utile. Per cui abbiamo parlato di una scuola in presenza, per tutti - ha affermato Salvini - e senza discriminazioni e distinzioni". Sul parere dell'Aifa, che ha dato l'ok per Moderna a persone dai 12 ai 18 anni, "ci sono comunità scientifiche in mezza Europa che dicono il contrario dell'Aifa", ha sostenuto Salvini. "In altri Paesi i bimbi - ha concluso il leader della Lega - vengono vaccinati solo se hanno altre gravi malattie". (Rin)