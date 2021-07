© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, il certificato verde “è un onere che viene richiesto, un aggravio per tutti i cittadini e anche per gli operatori economici. Come sempre bisogna limitare allo stretto necessario un aggravio, però è chiaro che per consentire la riapertura di alcune attività credo anche io che il certificato sia la soluzione”. Lo ha detto lasciando Montecitorio. (Rin)