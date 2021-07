Covid: Salvini, per ulteriori restrizioni aspettiamo i dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega chiede "che prima di ipotizzare ulteriori limitazioni, sui trasporti, sui treni e sugli aerei, obblighi per insegnanti, obblighi per gli operai, si aspettino i dati". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, intercettato dai cronisti vicino a Montecitorio. "C'è una stagione turistica in pieno corso - ha aggiunto Salvini - e prima di complicare la vita agli operatori commerciali e alle famiglie, con dei figli, aspettiamo dei dati. Sui giornali leggevo che già oggi o domani ci sarebbero state altre restrizioni, così non è, così non sarà", ha avvertito il leader del Carroccio che questa mattina ha incontrato il presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Ci penseremo la settimana prossima in base ai dati. Per il momento - ha concluso Salvini - sono tutti sotto controllo". (Rin)