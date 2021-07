Decreto Cybersicurezza: Butti (Fd'I), astensione su voto ma agenzia opportuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia si asterrà sul voto al Dl in materia di cybersicurezza. Sono più di tre anni che mettiamo in guardia la politica sulla vulnerabilità e sulla pericolosità di possibili attacchi hacker, soprattutto in vista delle numerose risorse provenienti dal Pnrr. Il governo solo oggi si interessa a questa materia". Lo ha detto nel corso della dichiarazione di voto sul decreto in materia di cybersicurezza il deputato di Fratelli d'Italia, Alessio Butti, responsabile Tlc del partito. "L'istituzione di un'Agenzia dedicata alla cybersecurity è sì tardiva ma assolutamente opportuna per riunire le varie deleghe distribuite tra diverse agenzie e ministeri. A differenza di altri, Fratelli d'Italia è interessata alla creazione dell'Agenzia a prescindere da chi sieda sulla poltrona del Copasir o della presidenza del Consiglio - aggiunge -. Si deve lavorare su un quadro strategico che affronti la materia in maniera olistica. Se sulla cybersecurity invece che con decreto si fosse proceduto con legge ordinaria, oggi avremmo un quadro più prospettico della situazione, laddove il Parlamento avrebbe potuto approfondire una questione tanto delicata per il futuro della Nazione".(com)