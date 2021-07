Roma: una donna arrestata per furto e un uomo denunciato per ricettazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 112 Nue è arrivata la segnalazione del furto di un cellulare e di uno smart watch subita da un giovane. Immediatamente l'operatore della polizia di Stato ha diramato via radio le descrizioni degli autori del reato e ha inviato la pattuglia del commissariato Vescovio, e quella del commissariato Porta Pia a verificare quanto accaduto. Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, i due malviventi sono stati rintracciati nei pressi del luogo del crimine: V.M., nomade di 31 anni è stata arrestata per furto aggravato mentre il suo complice, nomade di 29 anni, è stato denunciato per ricettazione. (Rer)