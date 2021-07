Giustizia: Salvini, lavoriamo per risolvere, accettiamo proposte Draghi non di M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma della giustizia "lavoriamo per risolvere". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, intercettato dai cronisti nei pressi di Montecitorio dopo un incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Giulia Buongiorno "sta lavorando sia con la ministra Cartabia che col presidente Draghi", ha aggiunto il leader della Lega. "Mi sembra che a presentare centinaia di emendamenti siano stati i Cinque stelle, non altri", ha sottolineato Salvini. "Noi accettiamo le proposte di Draghi, non del M5s", ha concluso. (Rin)