Sardegna: Anas, SS131 diramazione centrale nuorese provvisoriamente chiusa a Posada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada statale 131 "Diramazione Centrale Nuorese" è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione nord, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 103,600, in località Posada (NU). Lo riferisce un comunicato stampa di Anas. "Per cause in corso di accertamento - prosegue il comunicato - un'autovettura ha investito un agente di Polizia Stradale in servizio che, nell'impatto, ha perso la vita". Sul posto "è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla statale 125, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo Fs Italiane, ricorda che quando guidi, guida e Basta. No distrazioni, no alcol, no droga - aggiunge il comunicato - per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione 'Vai' di Anas, disponibile gratuitamente in 'App store' e in 'Play store'. Il servizio clienti 'Pronto Anas' è raggiungibile - conclude il comunicato di Anas - chiamando il numero verde gratuito 800.841.148". (Rsc)