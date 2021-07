Scuola: Fornaro (Leu), fare ogni sforzo per ripartire con didattica in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario "uno sforzo straordinario e a ogni livello per consentire a settembre la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado con la didattica in presenza". Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali (leu) alla Camera, Federico Fornaro, dichiarazione resa nota da un comunicato dell'ufficio stampa del gruppo parlamentare di Leu. "Ci sono ostacoli reali da superare soprattutto per la rete dei trasporti - prosegue Fornaro - ma nulla deve essere lasciato intentato per avviare il nuovo anno scolastico in assoluta normalità. La campagna di vaccinazione è uno strumento fondamentale per evitare il rischio di una nuova stagione di didattica a distanza, che sebbene non sia da demonizzare, deve essere considerato - conclude il capogruppo di Leu alla Camera - uno strumento emergenziale e non ordinario". (Rin)