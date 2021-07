Difesa: Cipro-Slovacchia, domani a Nicosia incontro tra ministri Petrides e Nad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Slovacchia Jaroslav Nad si recherà domani in visita a Cipro per una serie di incontri volti a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore. Durante la visita, Nad ha in programma un incontro con l'omologo cipriota Charalambos Petrides. La visita include anche la firma di un memorandum d'intesa sulle procedure per promuovere la cooperazione in campo militare e della difesa tra Nicosia e Bratislava. Il ministro slovacco parteciperà inoltre ad una celebrazione per sancire il 20mo anniversario della partecipazione del contingente del suo Paese alla missione Onu a Cipro Unficyp (Res)