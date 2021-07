Francia: ministro Istruzione, per studenti vaccinati Covid niente quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia, quando si verificherà un caso positivo al coronavirus all'interno di una classe di scuole medie o superiori, gli studenti vaccinati potranno continuare a seguire i corsi in presenza mentre chi non è vaccinato sarà escluso per la quarantena. Lo ha affermato ai microfoni dell'emittente radiotelevisiva "France info" Michel Blanquer, ministro dell'Istruzione francese. "È ovviamente una forte incitazione ad essere vaccinato", ha detto Blanquer. Per asili ed elementari la classe verrà chiusa "quando ci sarà un caso di contagio", ha detto Blanquer, ricordando che questa misura è già in vigore.(Frp)