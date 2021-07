Lombardia: Spelzini (Lega), prima Regione a istituire servizio psicopedagogico nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia è la prima regione in Italia a colmare “una lacuna presente nel sistema scolastico del nostro Paese: in Italia non è infatti presente una normativa specifica se non singoli progetti portati avanti da alcune scuole ma con un forte carattere territoriale e sperimentale”. Lo afferma in una nota la consigliera regionale Gigliola Spelzini (Lega), commentando il via libera al progetto di legge che istituisce il servizio psicopedagogico nelle scuole lombarde. “Ancora più necessario alla luce degli effetti scaturiti dall’emergenza pandemica, con didattica a distanza, distanziamento e misure restrittive che hanno generato numerosi problemi sotto il profilo emozionale e relazionale nel mondo della scuola”, ha detto, spiegando che il servizio è rivolto a studenti e relative famiglie, al personale docente e non delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e degli istituti di formazione professionale. “Obiettivo è sostenere tutti i soggetti impegnati nel sistema scolastico regionale, prevenendo e intervenendo in situazioni di insuccesso formativo, dispersione scolastica e disagio relazionale”, ha aggiunto. (segue) (Com)