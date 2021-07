Lombardia: Spelzini (Lega), prima Regione a istituire servizio psicopedagogico nelle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio psicopedagogico, ha spiegato, è composto da due professionalità specifiche: lo psicologo e il pedagogista, in grado di aiutare gli insegnanti ed i dirigenti scolastici a promuovere una didattica innovativa volta al benessere e all’inclusione. “La normativa è frutto di un grande lavoro svolto in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale e i rappresentanti dei pedagogisti e degli psicologi: rilevante la dotazione finanziaria introdotta a sostegno della legge, con uno stanziamento complessivo di 2,4 milioni di euro ripartiti sul triennio 2021/2023 in maniera incrementale”, ha continuato, aggiungendo che le risorse potranno poi essere integrate da ulteriori finanziamenti ministeriali. “Ancora una volta la Lombardia fa da apripista a livello nazionale e indica la direzione da seguire, nella convinzione che la scuola rappresenti, insieme alla famiglia, il luogo privilegiato per l’educazione, il benessere e la socializzazione dei nostri figli: la pandemia ha messo a dura prova anche l’azione delle agenzie educative, famiglie e scuola in primis, che hanno dovuto affrontare un aumento dei casi di fragilità comportamentali, relazionali, di apprendimento scolastico”, ha concluso. (Com)