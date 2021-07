Lombardia: Pedrazzi (Lega): realizzare corsi scolastici per la prevenzione di infortuni sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato dal Consiglio Regionale l'ordine del giorno che propone di avviare nelle scuole un percorso che tratti il tema della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, proposto dal consigliere della Lega Simona Pedrazzi. Obiettivo del provvedimento è procedere alla sottoscrizione di un protocollo regionale tra Inail, Anmil e Ufficio Scolastico Regionale per realizzare un progetto di formazione scolastica su questo tema. "Troppo spesso i fatti di cronaca sono testimoni di quanto sia fondamentale la sicurezza sul lavoro – ha commentato Pedrazzi -. Avvicinare e formare i giovani sugli eventuali rischi nei quali potrebbero incorrere è un primo e importante passo per la loro incolumità". L'obiettivo preposto è aumentare la consapevolezza e l'attenzione dei futuri lavoratori sulla prevenzione degli incidenti attraverso corsi formativi. (Com)