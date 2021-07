Imprese: Confcommercio, riduzioni tassa rifiuti ancora impossibili per molti Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di alcuni Comuni (15 su 80) non si hanno, invece, informazioni sufficienti a valutare l'entità della riduzione. In definitiva solo il 32,6 per cento degli 80 comuni presi in esame ha garantito uno sconto coerente al danno economico che la pandemia ha causato (in particolare per alcune categorie). E non manca la preoccupazione per il prossimo anno sugli aumenti della Tari: nel 2022, infatti, cesseranno le agevolazioni tariffarie previste grazie agli stanziamenti statali. Si potrebbero, quindi, registrare aumenti tariffari di forte impatto sulle imprese. A Lodi e Casalpusterlengo la Tari è scontata interamente del 100 per cento(non solo la parte variabile) per alcune tipologie di attività commerciali (come bar, ristoranti, parrucchieri). Anche a Binasco esenzione totale della tassa rifiuti per le attività più colpite dall'emergenza Covid. Hanno azzerato la parte variabile della Tari, come a Milano: Abbiategrasso (ma per il 2020), Bareggio (con presentazione di un'apposita richiesta che comprovi il periodo di non utilizzo dei locali dell'attività commerciale), Barlassina (per il 2021), Bollate, Castiglione D'Adda (per alcune categorie); Novate Milanese (per diverse attività fra cui alberghi e pubblici esercizi); Sant'Angelo Lodigiano (categorie più colpite), Seregno (2021 per molte categorie commerciali), Tavazzano (per alcune categorie). Azzeramento, inoltre, della parte variabile della Tari nel primo semestre 2021 a Cologno Monzese per le attività maggiormente colpite dalle restrizioni Covid. (segue) (Com)