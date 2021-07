Imprese: Confcommercio, riduzioni tassa rifiuti ancora impossibili per molti Comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non totale, ma ampia riduzione della Tari a: Cesano Maderno (85 per cento sulla parte variabile del tributo per il 2021), Meda (riduzione della tassa dell'80 per cento per il 2021), dell'80 per cento ancora a Novate Milanese (per altre attività come negozi e bar); San Colombano al Lambro (riduzione dell'82 per cento sulla parte variabile della tassa per le attività che hanno subito chiusure/restrizioni); Brugherio (riduzione del 70 per cento della parte variabile per tutte le attività commerciali). A Melegnano stanziati 340 mila euro per abbassare le tariffe alle attività più penalizzate. Nel Sud Ovest Milanese, ad Assago, Corsico e Trezzano sul Naviglio, non si sono avute riduzioni della Tari per quest'anno, ma con interventi precedenti o alternativi. Ad Assago stanziati 365 mila euro per un sostegno alle imprese colpite dall'emergenza sanitaria; a Corsico verranno stanziate risorse per eventi (95mila euro a settembre) che hanno l'obiettivo di rilanciare il territorio aiutando le attività commerciali. A Trezzano sul Naviglio stanziati 250mila euro per ridurre la Tari 2020. (Com)