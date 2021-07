Egitto-Sud Sudan: incontro fra ministri Esteri, focus su Diga Rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto la ministra degli Affari esteri della Repubblica del Sud Sudan, Beatrice Khamisa Wani. Lo ha annunciato il portavoce della diplomazia del Cairo, l'ambasciatore Ahmed Hafez. Durante l'incontro, le parti hanno discusso degli sforzi per rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi fratelli. In merito alla convocazione dell'Alta commissione congiunta tra Egitto e Sud Sudan, Hafez ha spiegato che rappresenta un passo importante in termini di sforzi costanti per continuare a portare avanti la cooperazione tra i due Paesi in vari campi al fine di raggiungere i loro interessi comuni. L'Egitto continuerà a fornire varie forme di sostegno ai settori vitali del Sud Sudan, oltre a sostenere gli sforzi volti a promuovere la pace e la stabilità in tutto il Paese, in modo che la parte sud sudanese possa essere in grado di raggiungere lo sviluppo desiderato, ha aggiunto Shoukry. I ministri degli Esteri hanno affrontato anche temi regionali e internazionali di reciproco interesse, in particolare la questione della Grande diga della rinascita (Gerd) e gli sviluppi generali nella regione dell'Africa orientale e nel Corno d'Africa. Inoltre, i due ministri hanno concordato di tenere un ciclo di consultazioni politiche tra i due Paesi nel prossimo periodo. (Cae)