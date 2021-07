Tlc: Polonia, procedimento antitrust contro operatori telefonici Orange Polska e P4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità polacca per la tutela dei consumatori e della concorrenza (Uokik) ha avviato un procedimento contro gli operatori telefonici Orange Polska e P4, proprietario della rete Play. Lo si legge in un comunicato dell’istituto. La ragione è data da servizi aggiuntivi fatti pagare ai clienti senza il loro consenso. Se le società saranno riconosciute responsabili dal Uokik, dovranno pagare una sanzione pecuniaria fino al 10 per cento dei ricavi annui. L’autorità polacca ha in precedenza avviato procedimenti contro altri operatori telefonici, ovvero Polkomtel e T-Mobile Polska, che hanno dovuto pagare ammende per il medesimo motivo. (Vap)