Scuola: Faraone (Iv), niente quarantena per ragazzi che si vaccinano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo spiegare ai cittadini che l’obiettivo del l’immunità di gregge è combattere il virus che si va rinforzando. Dobbiamo vaccinarci tutti anche per mettere al sicuro chi non può per ragioni mediche, se non riusciamo a immunizzare la gran parte della popolazione rischiamo di rinchiuderci in autunno". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, a "Morning News" su Canale5. "Andiamo avanti premiando chi si immunizza: ad esempio nelle scuole niente quarantena per per i ragazzi che si sono vaccinati", ha aggiunto. (Rin)