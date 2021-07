Usa: immigrazione, Casa Bianca presenta piano per accelerazione procedure di asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, sta lavorando all'accelerazione dell'iter di verifica delle domande di asilo, nel tentativo di alleviare la crescente pressione migratoria al confine tra Stati Uniti e Messico. L'annuncio segue settimane di polemiche per l'ulteriore peggioramento della crisi migratoria al confine meridionale del Paese, e le indiscrezioni in merito ai trasferimenti segreti di migranti irregolari sull'intero territorio Usa tramite autobus e aeroplani di Stato. Le modifiche procedurali allo studio dell'amministrazione Biden dovrebbero anche accelerare le procedure di espulsione dei migranti cui non viene riconosciuto il diritto di asilo, e che sono soliti dileguarsi prima delle udienze a loro carico. Le modifiche presentate dall'amministrazione sono parte di un piano in 21 punti presentato ieri, 27 luglio, e teso a creare un sistema di immigrazione più "giusto, ordinato e umano". Il piano prevede che ai funzionari responsabili dello studio delle pratiche di asilo venga attribuita la piena autorità decisionale, aggirando così del tutto le forti federali per l'immigrazione bloccate dai casi arretrati. Il piano prevede anche la creazione di una lista delle procedure di asilo e la nomina di 100 nuovi giudici. I migranti cui non sarà riconosciuto l'asilo potranno essere espulsi secondo una procedura accelerata, senza il passaggio obbligatorio di una udienza in tribunale. (Nys)