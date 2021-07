Eritrea: guerra nel Tigrè, esercito dispiega truppe lungo il confine con Etiopia e Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito eritreo ha dispiegato ulteriori truppe lungo il confine comune con Sudan ed Etiopia, posizionandole nei pressi della vicina località sudanese di Hamdayet ed allestendo un campo militare vicino all'area di confine di Kassala. Lo riferisce "Sudan Tribune", che segnala inoltre che questo rafforzamento militare da parte di Asmara ha spinto gli abitanti locali a fuggire: nella sola giornata di domenica scorsa, ad esempio, il campo sudanese di Hamdayet ha registrato l'ingresso di 35 sfollati etiopi, contro una media di tre persone al giorno. Le persone in fuga hanno confermato al quotidiano sudanese che l'esercito eritreo ha posizionato truppe pesantemente armate all'interno del proprio territorio, in una zona strategica per monitorare l'avanzata delle truppe del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), che dalla regione di Macallè - riconquistata lo scorso 29 giugno insieme alle principali città tigrine - sono ora entrate nel vicino Stato di Afar, dove i combattimenti contro le forze dell'esercito federale etiope sono ancora in corso. (segue) (Res)