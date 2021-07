Eritrea: guerra nel Tigrè, esercito dispiega truppe lungo il confine con Etiopia e Sudan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In uno sviluppo correlato, "Sudan Tribune" segnala inoltre che nelle aree di Shahidi e Jalqa della regione di Amhara, adiacenti all'area di al-Fashqa, domenica ci sono stati altri scontri tra le forze del Tplf e i combattenti di un gruppo etnico noto come Komnt. Rimane intanto chiuso il valico di frontiera sudanese-etiope di Galabat, dopo il rifiuto delle autorità etiopi di rilasciare il capitano dell'esercito sudanese Baha al-Din Youssef, arrestato mentre stava dando la caccia a miliziani Ahmara che sono accusati di aver rapito tre bambini sudanesi vicino all'omonima città di Galabat. I funzionari sudanesi ed etiopi avrebbero dovuto incontrarsi lunedì scorso per discutere della chiusura del confine, ma non ci sono informazioni sull'esito dell'incontro. Sabato scorso, infine, un militare del Sudan è stato ucciso in scontri tra forze sudanesi e miliziani etiopi nella località di confine di Basanda durante le operazioni di ricerca dei bambini scomparsi. (Res)