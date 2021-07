Rai: Di Nicola (M5s), servono campagne istituzionali su Covid, Moles venga in Vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve più comunicazione ufficiale e istituzionale in tema di Covid-19 per quanto riguarda i rischi, la prevenzione e le misure messe in atto. Per questo ho chiesto, nel corso dell’ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza Rai, che il sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles venga audito al più presto". Lo afferma in una nota il vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai Primo Di Nicola, del Movimento cinque stelle. "È necessario - prosegue - capire bene ciò che non è stato fatto e ciò che si poteva fare perché non si deve assolutamente sottovalutare la portata e l’importanza che campagne di questo genere possono rivestire in questo momento. I cittadini devono essere informati il più possibile e in questo la Rai può e deve giocare un ruolo fondamentale". (Com)