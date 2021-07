Romania: deficit di bilancio consolidato al 2,96 per cento del Pil dopo la prima metà dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio generale consolidato della Romania è, dopo la prima metà dell'anno, del 2,96 per cento del Pil, in calo rispetto al 2020. Lo riferisce il ministero delle Finanze con un comunicato. Nel periodo gennaio-giugno, le spese per gli investimenti sono state maggiori di oltre un miliardo di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e le spese a carattere eccezionale generate dalla pandemia di Covid-19 sono state di circa 1,6 miliardi di euro. L'obiettivo per il deficit di bilancio di quest'anno è del 7,16 per cento del Pil. Il governo di Bucarest intanto prepara il decreto d'urgenza per la "Manovra bis", che sarà adottata alla metà del prossimo mese. Diversi ministeri, tra cui quelli dei Trasporti e dell'Agricoltura, chiedono somme supplementari importanti. Anche il ministro dell'Istruzione, Sorin Cimpeanu, ha chiesto al ministero delle Finanze lo stanziamento di fondi supplementari con la revisione della legge di bilancio per finanziare quest'anno, in più rispetto all'anno scorso, oltre sei mila tirocinanti medici. (segue) (Rob)