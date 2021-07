Romania: deficit di bilancio consolidato al 2,96 per cento del Pil dopo la prima metà dell'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revisione della legge di bilancio in Romania si baserà su quanto sarà stato attuato nell'ambito della manovra finanziaria a livello ministeriale nella prima metà dell'anno, ha chiarito nei giorni scorsi il premier romeno, Florin Citu. Il premier ha spiegato che lo stato dell'attuazione della legge di bilancio nel primo semestre avrebbe dovuto essere pubblicata già entro primi sei mesi dell'anno, "in circostanze normali", Secondo il premier, i ministeri che non sono riusciti a spendere le risorse stanziate nel primo semestre avranno di conseguenza obiettivi rivisti al ribasso. Almeno questo sarà il punto di partenza per le trattative, e i ministri dovranno giustificare "la deviazione" per non subire tagli al bilancio per l'intero anno. Il governo romeno ha impostato la legge di bilancio 2021 sulla base di una crescita attesa del Pil del 4,3 per cento a fronte di una contrazione del 4,4 per cento dello scorso anno. Tuttavia, il calo reale del Pil nel 2020 è stato del 3,8 per cento e la crescita di quest'anno potrebbe attestarsi al 7 per cento, secondo le speranze dell'esecutivo. Citu ha recentemente auspicato una crescita economica a "doppia cifra", che si tradurrebbe di conseguenza in maggiori entrate di bilancio. (Rob)