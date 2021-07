Leonardo: Ferrari (Lega), assunzione figlio Tabacci ennesima poltrona regalata da Profumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assunzione del figlio del sottosegretario con delega all'Aerospazio Tabacci nella Leonardo dell'Ad Profumo è solo l'ultima provocazione di una lunga serie. Più che al mercato e alle sfide globali, Leonardo è impegnata a trovare una poltrona per gente del Pd come Minniti (presidente della Fondazione Med-Or) e Violante (presidente della Fondazione Leonardo) o per l'ex portavoce di Di Maio, Rubei. Uno scandalo dopo l'altro, un impegno costante per accontentare gli appetiti della sinistra. Profumo si dimetta". Lo afferma in una nota il deputato Roberto Paolo Ferrari, responsabile dipartimento Difesa della Lega e capogruppo nella corrispondente Commissione della Camera. (Com)