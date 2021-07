Vaccino: Mulè, arruoliamo atleti azzurri per campagna comunicazione, basta fake news

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Arruoliamo gli atleti azzurri che hanno vinto o che vinceranno medaglie alle Olimpiadi di Tokyo per fare una campagna di comunicazione ancora più forte sull'importanza di vaccinarsi. Dobbiamo combattere disinformazione e fake news attraverso messaggi positivi e veritieri". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervenendo alla trasmissione "Coffee Break" su La7. La posizione di Forza Italia e del centrodestra sui vaccini "è granitica, non equivocabile. Sul Green pass invece possono esserci sensibilità diverse nella coalizione, noi siamo fermamente convinti sull'utilità di questo strumento avendo bene in mente che non parliamo di un obbligo ma di un requisito per vivere liberi e in sicurezza. Per Forza Italia ci sono degli ambiti in cui non è consentito non vaccinarsi perché si mette a rischio non la salute ma la vita delle altre persone. Semplicemente", ha aggiunto.(Rin)