Nord Macedonia-Serbia: presidente Vucic oggi a Skopje in vista del Forum economico

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic avvia oggi una visita di due giorni in Macedonia del Nord. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza serba, a Skopje Vucic incontrerà il primo ministro della Macedonia del Nord Zoran Zaev e quello albanese Edi Rama nell'ambito dell'iniziativa di cooperazione denominata Mini Schengen. Durante il soggiorno a Skopje, il presidente serbo parteciperà con i primi ministri Zaev e Rama al Forum economico per la cooperazione regionale organizzato dalle Camere di commercio di Serbia, Macedonia del Nord e Albania. Il presidente serbo ha annunciato la scorsa settimana che il nome dell'iniziativa Mini Schengen sarebbe stato cambiato al Forum economico di Skopje, che sarebbero stati firmati tre accordi e che sarebbero state create "corsie preferenziali" ai valichi di frontiera per un passaggio più rapido delle persone. (segue) (Seb)