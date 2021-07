Nord Macedonia-Serbia: presidente Vucic oggi a Skopje in vista del Forum economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo lavorato su tre documenti e credo che li firmeremo a Skopje, sono documenti importanti sul commercio, sui permessi di lavoro e sul sostegno reciproco in caso di incendi, inondazioni e altre catastrofi", ha precisato Vucic aggiungendo di ritenere che "molto sarà fatto a Skopje" per il progresso economico dell'intera regione. Lo scorso 22 luglio il presidente della Serbia, ha avuto un colloquio in formato online con Zaev e Rama. La conversazione è stata dedicata ai preparativi del Forum economico regionale che i tre Paesi hanno organizzato insieme e che si terrà domani 29 luglio a Skopje. "Conversazione di grande successo con Zoran Zaev ed Edi Rama, dedicata ai preparativi del Forum economico regionale che stiamo organizzando insieme il 29 luglio a Skopje. Un'iniziativa regionale che ci connetterà e migliorerà la vita di tutti i nostri cittadini. Stiamo costruendo insieme una nuova regione dei Balcani, europea", ha scritto Vucic su Instagram al termine dei colloqui. (Seb)