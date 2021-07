Spagna: Casado (Pp), nessun "cordone sanitario" contro Vox, serve voto utile contro Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo non ha mai alzato "cordoni sanitari" o "demonizzato nessun politico democratico". Lo ha affermato il presidente del Pp, Pablo Casado, dopo che il partito di estrema destra Vox ha annunciato la rottura delle relazioni con il suo partito. La decisione è stata presa in seguito a una mozione passata grazie all'astensione del Pp a Ceuta, città autonoma spagnola in territorio nordafricano, che ha definito il leader di Vox, Santiago Abascal, come "persona non gradita". Quello che chiede il Pp, secondo Casado, è solo "una politica responsabile su questioni fondamentali" e per questa ragione si è appellato ad "unire il voto in un governo sensato, efficace, moderato, riformista, trasversale, con l'esperienza internazionale necessaria per rispondere alle sfide nel Maghreb, in America e anche in Europa". Casado ha lanciato questo messaggio a Vox durante il suo intervento per via telematica al seminario virtuale "Il centro-destra di fronte alla minaccia populista", dopo la cancellazione del suo viaggio in Colombia a causa della quarantena per i viaggiatori provenienti da quel Paese da martedì. (segue) (Spm)