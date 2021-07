Spagna: Casado (Pp), nessun "cordone sanitario" contro Vox, serve voto utile contro Sanchez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione ha sostenuto che è necessario affrontare la "divisione politica delle forze moderate e di centro-destra" e ha sottolineato che al momento il Pp è in testa nei sondaggi davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del primo ministro, Pedro Sanchez. Per Casado questa ascesa è dovuta al fatto che il Pp è capace di "unire tutta l'alternativa a Sanchez, che ha già scambiato il socialismo con il radicalismo di sinistra e un'alleanza con i sostenitori dell'indipendenza e gli eredi del braccio politico dell'Eta (ex organizzazione terroristica indipendentista basca)". In merito al mancato rinnovo del Consiglio generale della magistratura (Cgpj) che si protrae da quasi tre anni, Casado ha detto che se il governo rispetterà l'indipendenza e la separazione dei poteri, il Pp "lo rinnoverà immediatamente", ma non accetterà una "ulteriore politicizzazione degli organi istituzionali". (Spm)