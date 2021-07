Rai: Faraone (Iv), Olimpiadi senza streaming figuraccia Salini-Foa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I buchi "presi dalla Rai sulle Olimpiadi sono l’ennesima brutta figura della gestione Salini-Foa: aver deciso di non dare in diretta streaming uno dei più importanti eventi sportivi ci ha impedito di assistere ad alcuni dei successi italiani, come il traguardo nel sollevamento pesi di Mirko Zanni, dato in differita. Incredibile la sciatteria di una dirigenza che non capisce il valore di rilevanza pubblica e sociale di eventi unici come sono le Olimpiadi". Lo afferma in una nota il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone. (Com)