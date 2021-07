Scuola: ministero, 5 milioni per progetti in collaborazione con Terzo settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la prima volta che il ministero si rivolge direttamente al Terzo settore con un bando dedicato agli Enti che ne fanno parte. L’Avviso è finalizzato alla co-progettazione di iniziative, destinate alle scuole, sui seguenti temi: contrasto alle mafie e legalità; inclusione; sostenibilità e transizione ecologica; promozione dell’internazionalizzazione dei percorsi formativi; promozione del libro e della lettura. Una volta selezionati i migliori progetti, il ministero pubblicherà un Avviso rivolto alle scuole, che potranno candidarsi per partecipare alle iniziative finanziate. Inoltre, nel corso di questa settimana, saranno pubblicati ulteriori Avvisi finalizzati al finanziamento di progettualità per l’ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche (legge 440/1997). Lo stanziamento complessivo è di 10 milioni di euro, che saranno destinati direttamente alle scuole, che potranno finanziare, ad esempio, l’istituzione di sportelli per l’autismo, attività di potenziamento delle competenze logico-matematiche, di riduzione della dispersione scolastica, di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, di miglioramento dell’orientamento. (segue) (Com)