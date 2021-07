Scuola: ministero, 5 milioni per progetti in collaborazione con Terzo settore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo è supportare la realizzazione di progettualità e la sperimentazione di pratiche innovative che potranno essere messe a disposizione di tutto il sistema d’Istruzione, in una logica di condivisione delle esperienze e della conoscenza. A tal fine, anche per garantire il rispetto della normativa vigente e consentire il monitoraggio sul corretto utilizzo delle risorse, le candidature delle scuole, nonché tutta la documentazione prodotta (sia amministrativa che di progetto) dovranno essere caricate su un’apposita piattaforma messa a disposizione dal ministero (piattaforma "MonitorPimer"). Per tutte queste iniziative, il ministero offrirà assistenza alle istituzioni scolastiche, tramite i consueti canali dell’Help desk amministrativo contabile (per problematiche organizzative, amministrative e gestionali) e del Service desk (per problematiche tecniche). (Com)