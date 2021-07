Regno Unito: da Barclays quasi un miliardo di euro ad azionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca britannica Barclays pagherà più di un miliardo di dollari in dividendi e riacquisti agli azionisti. L'annuncio è arrivato in seguito al risultato del primo semestre del 2021 che ha fatto registrare un risultato lordo di 5 miliardi di sterline (5,86 miliardi di euro), quasi quattro volte in più rispetto allo stesso periodo del 2020. A spingere i risultati anche il rilascio, da parte della banca, di oltre 700 milioni di sterline (821 milioni di euro) di liquidità, svincolati a seguito di un andamento migliore del previsto della dinamica degli accantonamenti. Alla luce dei risultati conseguiti la banca ha annunciato che pagherà un dividendo intermedio dell'ammontare totale di circa 340 milioni di sterline (397 milioni di euro) e che riacquisterà anche 500 milioni di sterline (586 milioni di euro) delle proprie azioni, poiché prevede che gli oneri per crediti inesigibili rimarranno al di sotto dei livelli storici a causa delle migliori prospettive economiche e dei bassi tassi di insolvenza sui prestiti non garantiti. (segue) (Rel)