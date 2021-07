Regno Unito: da Barclays quasi un miliardo di euro ad azionisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca ha affermato di essere in grado di rilasciare accantonamenti creditizi grazie al miglioramento delle prospettive economiche dall'inizio dell'anno, con l'economia britannica che dovrebbe raggiungere i livelli pre-pandemia a metà del prossimo anno nel suo scenario principale. Nell'ultimo anno il reddito delle azioni è aumentato del 38 per cento e le commissioni bancarie di investimento derivanti dalla consulenza sulle operazioni sono aumentate del 27 per cento nella prima metà dell'anno, ha affermato Barclays. L'attività a reddito fisso, valute e materie prime è scesa del 37 per cento rispetto a un anno fa. La banca britannica ha affermato che i suoi costi sono aumentati del 10 per cento, principalmente spese associate al taglio del suo mercato immobiliare e bonus più elevati grazie alle prestazioni migliorate. Secondo gli analisti, sebbene i risultati del primo semestre di Barclays siano stati forti, sarebbe necessario tenere sotto controllo quei costi e presentare un piano convincente per migliorare i ricavi a lungo termine. (Rel)