Imprese: TotalEnergie acquisisce da Bolloré stazioni di ricarica per auto elettriche a Singapore

- TotalEnergie ha annunciato l'acquisizione dal gruppo Bolloré una rete di stazioni di ricarica per le automobili elettriche a Singapore. In un comunicato TotalEnergie spiega che l'operazione riguarda "più di 1.500 punti di ricarica installato nella città-stato". Da quanto dichiarato dal gruppo, la rete rappresenta circa l'85 per cento delle stazioni di ricarica a Singapore. TotalEnergie ha previsto di dedicare il 20 per cento dei suoi investimenti alle rinnovabili quest'anno.(Frp)