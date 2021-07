Tlc: Ripa (Open Fiber), per mettere a terra progetti servono semplificazione e legge su concorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per realizzare i grandi progetti di investimento, come il nostro, è fondamentale l’implementazione della semplificazione e la legge sulla concorrenza”. Così Elisabetta Ripa, Amministratore delegato di Open Fiber, nel corso dell’evento “Italia, siamo pronti al futuro? Le sfide trasversali del Pnrr”. Per mettere a terra questa trasformazione radicale, ha aggiunto, “servono anche le competenze. Non mancano le risorse e la domanda, ma ci mancano le competenze di tanti lavoratori”. (Rin)