Imprese: Leonardo al top nell’anticorruzione, confermata certificazione internazionale “Anti-bribery Management System” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Alessandro Profumo, Amministratore delegato di Leonardo, “Leonardo ha intensificato i propri sforzi dotandosi di metodologie mirate di risk assessment, di più stringenti controlli interni e ha promosso campagne di sensibilizzazione dei dipendenti in tema di whistleblowing e anticorruzione. Il risultato raggiunto è, dunque, indicativo dell’impegno profuso dall’Azienda negli anni e volto all’integrità, alla trasparenza e alla conformità delle regole adottate per prevenire e contrastare fenomeni di corruzione, frutto del lavoro costante delle numerose funzioni aziendali coinvolte”. Le iniziative di Leonardo in tema di trasparenza, etica e anticorruzione hanno recentemente consentito all’azienda di posizionarsi prima nel ranking del Defence Companies Index on AntiCorruption and Corporate Transparency (Dci), elaborato dall’organizzazione non governativa Transparency International. Leonardo, inoltre, è stata riconosciuta nell’ultimo anno azienda leader (per il secondo anno consecutivo) nel settore Aerospazio e Difesa degli indici di sostenibilità Dow Jones, inserita nella “A List” di Cdp (ex Carbon Disclosure Project) per la lotta al cambiamento climatico, riconosciuta Global Compact Lead del Global Compact e, infine, inclusa, per la prima volta, nel Bloomberg Gender Equality Index (Gei) del 2021 in tema di parità di genere. (Com)