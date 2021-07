Imprese: con Innovamusei 2,1 milioni per progetti innovativi e partenariati nei settori culturali e creativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia, le Camere di Commercio lombarde e Fondazione Cariplo promuovono il bando Innovamusei per favorire i partenariati di imprese che operano nei settori culturali e creativi (ICC) con istituti museali riconosciuti da Regione Lombarda (sistemi museali, raccolte museali, musei ed ecomusei) per realizzare progetti innovativi dell'offerta e della gestione museale. "Con questo bando riprende la collaborazione tra Regione Lombardia, Camere di Commercio lombarde e Fondazione Cariplo per sostenere il settore culturale, che è un vero e proprio traino per attrattività e accoglienza." ha dichiarato il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio. "Una sinergia di interventi per innovare l'offerta museale lombarda, far ripartire la domanda e in particolare promuovere servizi che favoriscono anche inclusione sociale e sostenibilità ambientale: lavoriamo insieme per rilanciare la cultura e l'economia”. "Il progetto Innovamusei entra finalmente nel vivo", ha dichiarato l'Assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli. "Le imprese culturali e creative lombarde, in partnership con uno o più soggetti museali, potranno partecipare a questo bando finalizzato all'innovazione e alla valorizzazione dello straordinario patrimonio museale lombardo. Presto potremo ammirare i frutti di questa convergenza strategica e virtuosa che si tradurrà in un incremento di attrattività dei nostri musei”. Regione Lombardia - DG Autonomia e Cultura – mette a disposizione 2.100.000 euro a fondo perduto finalizzati a consentire agli istituti museali e alle imprese del comparto di dotarsi di nuovi servizi per rendersi competitivi in vista della piena ripresa delle attività. Possono partecipare le Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) lombarde singole o aggregate che operano nei settori culturali e creativi e attivano un partenariato con almeno un istituto museale riconosciuto da Regione Lombardia. L'agevolazione prevede un contributo a fondo perduto del 75 per cento delle spese sostenute dalle imprese, fino a un massimo di 200 mila euro per partenariato. L'investimento minimo per progetto da parte del partenariato è di 50 mila euro. Non è previsto alcun contributo per gli istituti museali.(Com)