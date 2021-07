Germania: Covid, incidenza settimanale contagi aumentata a 15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidenza settimanale dei contagi da Covid-19 in Germania è aumentata a 15 dal dato di 14,5 della giornata di ieri, 27 luglio. È quanto comunicato dall'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive nel Paese. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 2.768 nuovi casi di coronavirus, mentre i decessi sono 21 e le guarigioni circa 1.500. Dall'inizio della pandemia di Covid-19 in Germania, a marzo del 2020, il bilancio è di 3.761.169 contagiati, 91.586 morti e 3.649.100 guariti.(Geb)