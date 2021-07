Difesa: Russia fornirà gratuitamente armi ed equipaggiamento per esercito Tagikistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia fornirà gratuitamente armi ed equipaggiamento per l'esercito del Tagikistan, in conseguenza dell'aumento dell'attività terroristica in Afghanistan. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, durante i colloqui con l'omologo tagiko Sherali Mirzo a Dushanbe. "Oggi viene alla ribalta il lavoro congiunto per neutralizzare le minacce dal territorio del vicino Afghanistan. Il ritiro precipitoso delle truppe straniere da lì ha provocato un rapido degrado della situazione, un aumento e un'impennata dell'attività terroristica. Questa situazione richiede l'adozione di misure appropriate", ha dichiarato Shoigu ."Sono state organizzate ulteriori consegne gratuite di armi e attrezzature russe per equipaggiare l'esercito tagiko. Continuiamo a formare personale militare tagiko qualificato. Lo addestriamo sia nelle nostre università militari che presso la 201esima base militare russa", ha dichiarato Shoigu.(Rum)