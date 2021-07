Sri Lanka: Covid, l'isola riceve il più grande lotto di vaccini Sinopharm da Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si è congratulata con lo Sri Lanka per essere Paese leader nella velocità di vaccinazione e per la ricerca scientifica condotta dall'Università dello Sri Jayewardenepura sull'elevata efficacia del vaccino cinese anti-Covid a marchio Sinopharm contro la variante Delta. Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese in Sri Lanka, Qi Zhenhong, dopo che l'isola ha ricevuto la più grande donazione di vaccini contro la Covid-19 proveniente dalla Cina. Da parte sua, il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha invitato Pechino ad assistere maggiormente allo sviluppo regionale anche in ambito di agricoltura, pesca, turismo ed energia rinnovabile. "Questa donazione contribuirà notevolmente a una rapida ripresa della normalità economica e sociale"; ha dichiarato il presidente cingalese. Lo Sri Lanka ha finora vaccinato oltre sei milioni di persone utilizzando perlopiù il siero di Sinopharm. (Cip)